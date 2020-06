Latam encerra operação na Argentina

PUBLICIDADE

Ivan Martínez-Vargas

São Paulo, SP

O grupo Latam, que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em maio, anunciou nesta quarta-feira (17) que vai encerrar suas operações na Argentina por tempo indeterminado devido aos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus na empresa.

Em comunicado enviado por email a colaboradores e passageiros, a empresa afirma que pretende retomar as atividades de aviação doméstica de passageiros e de carga no país “quando as restrições de saúde pública tiverem fim e houver demanda”.

As filiais do grupo em Argentina, Brasil e Paraguai não fazem parte do pedido de proteção contra a falência.

As informações são da FolhaPress