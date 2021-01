Julgamento de impeachment no Senado pode começar no dia da posse de Biden

PUBLICIDADE

O julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia começar no dia da posse de Joe Biden na presidência do país. O cronograma do processo é definido pelos procedimentos do Senado e começarão assim que a Câmara entregar o artigo de impeachment. Com isso, o julgamento pode começar às 13 horas do dia 20 de janeiro, uma hora após a posse Biden.

Na quarta-feira, 13, Trump se tornou o primeiro presidente da história a sofrer impeachment duas vezes na Câmara dos Representantes, desta vez por conta de seu envolvimento nos protestos que levaram à invasão do Congresso na semana passada, em meio à sessão de certificação da vitória de Biden nas eleições.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, não disse quando dará o próximo passo para transmitir ao Senado o artigo do impeachment, uma única acusação de incitamento à insurreição.

Alguns democratas importantes propuseram reter o artigo para dar a Biden e ao Congresso tempo para se concentrarem nas prioridades de seu novo governo.

