Johnson & Johnson suspende ensaios de sua vacina contra covid-19 por participante doente

PUBLICIDADE

A americana Johnson & Johnson informou nesta segunda-feira (12) que suspendeu temporariamente seu ensaio clínico da vacina contra covid-19 porque um de seus participantes ficou doente.

“Interrompemos temporariamente a administração de novas doses em todos os nossos ensaios clínicos da vacina covid-19, incluindo o ensaio ENSEMBLE de fase 3, devido a uma doença inexplicada em um participante do estudo”, afirmou a empresa em um comunicado.

A pausa significa que o sistema de inscrição online foi fechado para o ensaio clínico de 60.000 pacientes, enquanto o comitê independente de segurança do paciente é convocado.

A J&J disse que efeitos adversos sérios eram “uma parte esperada de qualquer ensaio clínico, especialmente um grande”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com base nas diretrizes da empresa, eles podem interromper um estudo para determinar se o efeito adverso foi devido ao medicamento em questão e se o estudo pode ser retomado.

A fase 3 do estudo da Johnson & Johnson começou a recrutar voluntários no final de setembro, com uma meta de inscrever até 60.000 participantes em mais de 200 locais nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Os outros países onde os testes foram realizados são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e África do Sul.

© Agence France-Presse