“Já não tenho mais vontade de ensinar vocês”, desabafo durante aula online viraliza

Com 17 anos de carreira como professor universitário, o peruano Juan Francisco Baldeón já tem experiência de sobra, além da familiaridade com o ensino à distância, pois desses 17 anos, há três anos, ele dá aulas online. Apesar da vasta experiência, Baldeón diz que com a chegada da pandemia, alcançou um nível sem precedentes de frustração com a docência, o que fez com que ele anunciasse durante uma de suas aulas em outubro, que estava pensando em deixar de ser professor.

“Já não tenho mais vontade de ensinar vocês, estou farto de verdade”, disse ele a uma turma da Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV), durante uma sessão na plataforma Zoom.

“Vão dizer que ‘é o professor que não me ensinou nada’. E não é que eu não ensinei, você que não leu. (…) Estou cogitando a possibilidade de me demitir e ir embora.”

O desabafo se tornou viral em outros países da América Latina e deixou claro as dificuldades enfrentadas por professores com a migração do ensino presencial para o virtual devido a pandemia.

Veja o momento em que o professor desabafa com a turma:

Apesar da frustação e do desabafo, Juan decidiu que continuaria dando aulas de Direito na Universidade. Mas diz que não tem sido fácil enfrentar os desafios que os professores têm se deparado no contexto atual, o que desencadeia momentos de frustação como ele viveu.