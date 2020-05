Itália ultrapassa 30 mil mortos por coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira a Itália chegou ao número de 30.000 mortos por conta da pandemia de coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram 243 óbitos.

A Itália, que foi por mais de um mês o país mais afetado pelo coronavírus na Europa, atingiu 30.201 óbitos e é o segundo país com mais mortes no velho continente, atrás apenas do Reino Unido.

Mesmo com a marca negativa, o país já passou pelo pior. O total de pacientes em terapia intensiva, por exemplo, traz esperanças após dois meses de confinamento. Hoje (8) são 1.168, contra 1311 de ontem (7).

Apenas na Lombardia, região mais afetada pelo vírus e motor econômico da Itália, registrou 80.723 casos confirmado e 14.839 mortes.