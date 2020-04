Itália supera os 25.000 mortos por coronavírus

PUBLICIDADE 

A Itália registrou 437 novas mortes nas últimas 24 horas, totalizando 25.085 vítimas fatais por coronavírus desde fevereiro, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira.

O número de doentes diminuiu, embora marginalmente, pelo terceiro dia consecutivo e totaliza 107.688, ou seja, 10 a menos que no dia anterior.

A tendência de queda no número de contágios continua, bem como no número de pacientes que tiveram que entrar em unidades de terapia intensiva, a menor desde 18 de março.

Embora os números ainda sejam altos, 187.327 contagiados, o aumento é descendente, o que é considerado um bom sinal.

Esses números estão sendo cuidadosamente analisados pelo governo italiano, que estuda a possibilidade de suspender algumas restrições quando o confinamento terminar em 3 de maio.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que apresentará “antes do fim de semana” as medidas para relaxar as restrições, retomar a economia do país e emergir progressivamente da crise desencadeada pelo coronavírus.

O chefe de governo se reuniu com líderes regionais e sindicais nesta quarta-feira para negociar o programa de abertura do país a partir de 4 de maio.

A Itália está em quarentena desde 9 de março e algumas regiões do norte industrializado a impuseram ainda um pouco antes.

Conte anunciou no Facebook que o plano será nacional e exige a reorganização dos métodos de trabalho e transporte, bem como novas regras para as atividades comerciais, mas respeitando as características de cada região.

Em uma intervenção no dia anterior ao Senado, Conte especificou que, para a reabertura do país, todos os italianos terão que usar máscaras faciais e respeitar a distância social até que a vacina esteja disponível.

© Agence France-Presse