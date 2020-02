Irã: Trump está errado se pensa que governo em Teerã entrará em colapso

PUBLICIDADE 

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, disse neste sábado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está recebendo maus conselhos se acredita que uma campanha de “pressão máxima” norte-americana contra o Irã fará com que o governo em Teerã entre em colapso.

Zarif disse a um grupo de altos funcionários de defesa e diplomatas em Conferência de Segurança de Munique que as informações fornecidas

ao presidente dissuadiram Trump de aceitar ofertas de outros líderes

para fazer a mediação entre Washington e Teerã. “O presidente Trump está convencido de que estamos prestes a entrar em colapso, então ele

não quer conversar com um regime em colapso”, disse Zarif.

O ministro iraniano citou a decisão de Trump de sair unilateralmente em 2018 do acordo nuclear do Irã com os EUA e outros potências mundiais. Desde então, a reimposição pelo governo Trump de sanções ao Irã, em uma campanha denominada de “pressão máxima”, cobrou um preço muito alto da economia iraniana e fez a moeda do país se desvalorizar. “Acredito que o presidente Trump, infelizmente, não tem bons conselheiros”, disse Zarif. “Ele está querendo que o Irã entre em colapso desde que se retirou do acordo nuclear.” Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo