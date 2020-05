Irã se diz pronto para negociações sobre troca de prisioneiros com os EUA

PUBLICIDADE 

O Irã disse que está pronto para negociações sobre troca incondicional de prisioneiros com os Estados Unidos por temores de que o coronavírus possa colocar a vida dos prisioneiros em risco, informou a mídia iraniana neste domingo. O site de notícias iraniano Khabaronline.ir citou declaração do porta-voz do gabinete iraniano Ali Rabiei que há uma “prontidão para todos os presos” em uma discussão sem condições.

“Mas os EUA se recusaram a responder até agora”, disse Rabiei. “Esperamos que, como o surto de Covid-19 ameaça a vida dos cidadãos iranianos nas prisões dos EUA, o governo dos EUA eventualmente prefira vidas a política.” Rabiei disse que o Irã considera o governo dos EUA responsável pela saúde de prisioneiros iranianos, acrescentando que “parece que os EUA têm mais prontidão para encerrar a situação”. O representante não deu mais detalhes, mas a mídia iraniana nos últimos meses disse que há vários iranianos sob custódia dos EUA, incluindo o professor universitário Sirous Asgari, 60 anos.

Na semana passada, autoridades norte-americanas disseram que estavam fazendo progressos nos esforços para garantir a libertação de um veterano da Marinha detido no Irã. Mas negaram sugestões iranianas de que uma troca estaria em andamento para os presos iranianos que autoridades norte-americanas tentam deportar desde o ano passado.

Ken Cuccinelli, vice-secretário interino de Segurança Interna, disse na quarta-feira que os casos do norte-americano Michael White detido no Irã e de Asgari nunca estiveram conectados. Ele expressou frustração com comentários recentes de autoridades iranianas de que pode haver um elo entre os dois e reclamou que o Irã está demorando a aceitar o retorno de Asgari. Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo

