Irã: pessoa que gravou vídeo de avião sendo abatido é presa

De acordo com a base de Sar-Allah da Guarda Revolucionária do Irã, foi presa a pessoa responsável por gravar um vídeo no momento em que um míssil abateu um avião ucraniano há duas semanas ao sul de Teerã, capital iraniana. O ataque matou 176 pessoas.

O centro militar emitiu uma declaração que explica que após a publicação dessas imagens resolveu “identificar” seu autor. A Guarda estaria investigando as “causas e fatores envolvidos no incidente aéreo”.

O detido não foi identificado e nem teve a atual situação revelada. As investigações estão sendo “exaustivas e alguns indivíduos foram presos”, disse Gholamhosein Esmaili, porta-voz do Poder Judiciário, que não detalhou o número de prisões ou a identidade dessas pessoas.

O Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines, que cobria a rota Teerã-Kiev, foi abatido logo após decolar do Aeroporto Internacional Imam Joemini em Teerã quando foi confundido com um míssil de cruzeiro, segundo a Guarda Revolucionária Iraniana.

Os 176 passageiros e tripulantes que estavam a bordo, muitos deles iranianos, morreram, o que gerou uma onda de descontentamento entre a população iraniana.

Com agências