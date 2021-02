Irã alerta ocidente que pode desenvolver arma nuclear se sanções seguirem

PUBLICIDADE

O ministro da Inteligência do Irã, Mahmoud Alavi, alertou o Ocidente que seu país poderia iniciar o desenvolvimento de uma arma nuclear se as sanções internacionais paralisantes contra Teerã permanecerem em vigor, informou a televisão estatal na terça-feira.

Os comentários de Alavi marcam uma rara ocasião em que um funcionário do governo disse que o Irã poderia reverter seu curso no programa nuclear. Teerã há muito insiste que o programa é apenas para fins pacíficos.

Uma fátua – espécie de documento legal vigente na cultura islâmica – da década de 1990 do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, afirma que as armas nucleares são proibidas.

“Nosso programa nuclear é pacífico e a fátua do líder supremo proibiu as armas nucleares, mas se eles (os países ocidentais) empurrarem o Irã nessa direção, não será culpa do Irã, mas daqueles que o empurraram”, disse Alavi. Fonte: Associated Press

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo