Indonésia é o primeiro país do mundo a iniciar vacinação em massa com a Coronavac

A Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 270 milhões de habitantes, iniciou nesta quarta-feira, 12, uma complexa campanha de vacinação contra a covid-19. O país foi o primeiro a autorizar o uso da vacina Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que demonstrou eficácia de 65,3% em testes clínicos locais. O presidente Joko Widodo recebeu a primeira dose.

O presidente queria ser o primeiro para servir de exemplo ao restante da população sobre a confiança depositada na vacina, em evento transmitido ao vivo do Palácio Presidencial de Jacarta. Em seguida foram vacinados um ministro e outras autoridades, como o chefe da Polícia, Idham Azis, e do Exército, Hadi Tjahjanto, o diretor da Associação Médica, Daeng M. Faqih, entre outros.

Outros membros do gabinete, como o vice-presidente Ma’ruf Amin, 77, não serão vacinados até que as autoridades coletem mais dados sobre a eficácia do medicamento em pessoas com mais de 59 anos de idade.

Essas primeiras vacinações marcam o início da primeira fase da campanha que prioriza a aplicação das doses em 1,46 milhão de trabalhadores da saúde, para depois dar continuidade a outros 17,4 milhões de trabalhadores públicos entre 18 e 59 anos.

Em abril, e já com o medicamento da Pfizer e AstraZeneca, o país vai começar a vacinação de 21,5 milhões de idosos, disse o ministro da Saúde, Budi Gunadi, em frente ao Parlamento na terça-feira.

As autoridades já começaram a distribuir três milhões de doses recebidas da Coronavac entre as 34 províncias do arquipélago. A Indonésia, com um vasto território formado por mais de 17 mil ilhas (6 mil delas habitadas), enfrenta grandes desafios para chegar a todos os cantos do país.

O Ministro da Saúde reconheceu que a distribuição em algumas províncias ainda não pode ser assegurada “porque a capacidade de armazenamento da rede de frio não é suficiente”.

O país espera receber a maior parte das vacinas, que serão gratuitas, ao longo do segundo semestre. De acordo com os planos iniciais, dois terços de sua população, 181,5 milhões de pessoas, devem ser imunizadas até março de 2022.

Atualmente, a Indonésia, o país do Sudeste Asiático mais afetado pelo covid-19, registra um aumento acentuado no número de casos confirmados diários e já acumula mais de 840 mil infectados desde o início da pandemia, incluindo cerca de 24,5 mil mortes.

A Indonésia também assinou acordos de compra com a Pfizer e a AstraZeneca para adquirir um total de quase 330 milhões de vacinas