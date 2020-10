Índia supera 8 milhões de casos de coronavírus

PUBLICIDADE

A Índia, o segundo país mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos, superou a marca de oito milhões de casos de coronavírus, anunciou nesta quinta-feira o governo, que se prepara para uma nova onda epidêmica.

O país de 1,3 bilhão de habitantes registrou 8.040.203 novos casos de contágios e 120.527 mortes atribuídas oficialmente a covid-19, de acordo com o balanço atualizado.

Estados Unidos registram 9,1 milhões de casos e mais de 230.000 mortes.

A Índia tem uma das menores taxas de mortalidade do mundo e o número de novos contágios caiu nos últimos dias.

Mas as autoridades se preparam para um aumento de casos depois do Diwali, a maior festa religiosa do país, que acontece em 14 de novembro. Além disso, a chegada do inverno pode agravar a situação.

Nova Délhi registrou 5.000 novas infecções na quarta-feira, o maior número desde o início da pandemia. As autoridades temem que a capital do país supere em breve a marca de 10.000 novos casos por dia.

A capital financeira, Mumbai, cidade mais afetada da Índia, com mais de 250.000 casos e mais de 10.000 mortes, registra atualmente quase 2.000 novos casos por dia.

O primeiro-ministro Narendra Modi lamentou recentemente as imprudências da população, sobretudo a falta de respeito às normas de distanciamento social.

Agence France-Presse