Índia mantém nível recorde de casos e deve ultrapassar Brasil em breve

Um dia após bater o recorde mundial de casos diários da covid-19, a Índia voltou a confirmar 83 mil novas infecções nesta sexta-feira, 4. Hoje foram 83.341 registros da doença, segundo mostra o site do governo indiano, número próximo dos 83 883 casos de quinta-feira, 3. O país soma até agora 3.936.747 contágios e 68.472 mortes por coronavírus.

Se a Índia mantiver nos próximos dias a média móvel de 78.464 casos diários – de acordo com dados da última semana analisados pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford -, o país deve ultrapassar o número de infectados do Brasil já na semana que vem.

Segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa brasileiros, 4.054.474 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus no País. O Our World in Data registra, nesta sexta, uma média móvel de 40.035 novos casos por dia no Brasil.

A Nova Zelândia registrou hoje a sua primeira morte por covid-19 desde o dia 24 de maio, há mais de três meses, segundo informam veículos da mídia internacional. O Ministério da Saúde neozelandês ainda confirmou mais cinco novos casos, elevando o total no país para 1.764 infecções e 23 óbitos, de acordo com dados compilados pela Universidade de Johns Hopkins.

A cidade de Auckland, onde houve o primeiro surto do novo coronavírus no país após o governo local ter declarado a covid-19 como “erradicada”, segue sob alerta sanitário de nível 2,5, que impede aglomerações de mais de 10 pessoas.

A Espanha se aproximou hoje da marca de 500 mil casos de covid-19 no país, após adicionar mais 10.476 à sua contagem oficial de contaminados, para um total de exatas 498.989 infecções. O Ministério da Saúde espanhol identificou 4.503 casos apenas nas últimas 24 horas anteriores à divulgação dos dados de hoje. As regiões mais afetadas no país seguem sendo a capital Madri (136.901 casos) e a Catalunha (114.987), as únicas comunidades que ultrapassaram os 100 mil contágios.

Estadão Conteúdo