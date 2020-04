Índia dá sequência a relaxamento na quarentena onde pandemia está controlada

PUBLICIDADE 

A Índia continua neste sábado, 25, o processo de relaxamento das suas restritivas medidas de isolamento social, com a reabertura gradual de pequenos negócios. A ação do governo local vale somente para locais onde a pandemia do novo coronavírus está controlada.



Grandes cidades que ainda estão sob quarentena, caso da capital Nova Délhi, Mumbai, Hyderabad e Bangalore, continuam com restrições.



Na última semana, o país já havia permitido o retorno de atividades em fazendas e fábricas nas zonas rurais.



Já são mais de 24,5 mil casos de covid-19 confirmados e 775 mortes na Índia.

Estadão Conteúdo