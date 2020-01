Incêndios florestais na Austrália causam a morte de cerca de meio bilhão de animais

PUBLICIDADE 

De acordo com informações divulgadas pela Universidade de Sydney, até o momento, cerca de meio bilhão de animais foram mortos nos incêndios florestais que devastam a Austrália. De setembro de 2019 até agora, mais de 5 milhões de hectares de terra foram destruídos e 17 pessoas foram mortas. Ao todo são 1,4 mil desabrigados e 18 pessoas estão desaparecidas.

Os cientistas acreditam que mais de 480 milhões de mamíferos, aves e répteis foram vítimas do fogo. Os incêndios começaram em setembro, mas se intensificaram no final de 2019. A estimativa é de que quase 8 mil coalas foram queimados na costa norte do país.

Os estados de Nova Gales do Sul e Victoria estão entre os mais atingidos pela tragédia e são o habitat natural de coalas, com estimativas de mais de 28 mil animais da espécie. Por sua baixa capacidade de locomoção, os coalas estão sendo dizimados pelos incêndios. Especialistas explicam que eles não são ágeis o suficientes para fugir dos fogos. Outro fato é de que estes animais se alimentam de folhas de eucalipto o que faz deles altamente inflamáveis por conta do óleo.

Jovem já salvou nove coalas

Patrick Boyle, de 22 anos, está sendo considerado um herói no país após os resgates. Ele resgatou nove animais na floresta carbonizada de eucalipto em Mallacoota, uma pequena cidade na região leste de Victoria, no estado de Gippsland.

Patrick é caçador e decidiu buscar os coalas na quarta-feira quando viu que a cidade já havia criado uma rede de proteção para ajudar as pessoas que precisavam. “Encontrei instantaneamente um coala machucado. É impressionante como eu os encontro facilmente. Mas mais de dez já estavam mortos”, afirmou o jovem ao site stuff.co.nz.

“Sou caçador, uma das últimas pessoas que outros esperariam que ajudaria esses animais. Agricultores, caçadores e trabalhadores são os que estão por aí realmente realizando ações agora”

Patrick Boyle

Um abrigo para animais está recebendo os coalas que ele salvou: “o local está repleto de coalas e outros animais silvestres em todo o salão e no quintal. Eles têm muito pouco recurso, então qualquer ajuda que as pessoas possam dar é excelente.

De acordo com o Daily Mail da Austrália, várias cidades já estão sem combustível e sem água. Em 25 localidades não é possível mais se comunicar por internet ou celular.

O primeiro ministro da Austrália, Scoot Morrison, visitou as principais de área de incêndio e foi recebido com hostilidade pelos moradores que pediram a retirada dele do governo.

Em resposta aos ataques, Morrison disse para ABC que entende a insatisfação do povo.“Eles perderam tudo e ainda têm que enfrentar dias perigosos pela frente. Meu trabalho é garantir que estamos fazendo tudo para que passem por isso com o apoio do Estado”, afirmou.