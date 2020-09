Incêndio atinge área do porto de Beirute um mês após grande explosão

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Um grande incêndio atingiu nesta quinta-feira (10) a região portuária de Beirute, pouco mais de um mês depois que uma gigantesca explosão devastou a região e uma área residencial ao redor da capital do Líbano.

O fogo começou em um armazém de óleo para motores e pneus, segundo informado à Reuters por uma fonte das Forças Armadas

O incêndio irrompeu na zona franca do porto, erguendo uma enorme coluna de fumaça sobre a cidade. Uma outra fonte anônima disse à agência EFE que existem dois focos de incêndio, separados um do outro. Ainda não se sabe o que deu início ao fogo, mas, ainda segundo essa fonte, “não aconteceu por causas naturais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao jornal britânico The Independent, Michel el-Murr, chefe da equipe de busca e resgate do Corpo de Bombeiros libanês, informou que as autoridades já pediram reforços. “Não sabemos exatamente o que está queimando. Estamos tentando apagar o fogo, mas é muito grande”, disse.

Imagens veiculadas na imprensa local mostraram bombeiros tentando apagar as chamas no porto, onde armazéns e silos de concreto que guardam grãos foram destruídos pela explosão de 4 de agosto.

Ao todo, 191 pessoas morreram e 7 mil ficaram feridas, e uma área de Beirute perto do porto foi totalmente destruída. A explosão foi causada por um estoque de 2.750 toneladas de nitrato de amônio mantidas em más condições no local por anos.

Além dos mortos e feridos, a explosão causou danos na casa dos US$ 15 bilhões. O porto de Beirute era o principal do país e a porta de entrada de cerca de 70% dos alimentos que chegavam ao Líbano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a explosão, sucessivos protestos levaram à renúncia de integrantes do governo e do primeiro-ministro Hassan Diab, alem da dissolução de seu gabinete. Em pronunciamento à televisão, Diab afirmou que as explosões no porto de Beirute foram o resultado de uma “corrupção endêmica” e disse que toma a decisão de renunciar para “caminhar com o povo”.

“Nossa esperança era a mudança que os libaneses estão pedindo. Mas entre nós e as mudanças há um muro muito grande protegido por uma classe que luta com meios não muito corretos e domina a sociedade desse país. O sucesso desse gabinete era a mudança. Por isso anuncio a demissão de todo o gabinete. Que Deus abençoe o Líbano”, disse.

Durante todo o discurso, Diab alegou que foi acusado de corrupção por um grupo de pessoas, mas sem identificar quem seriam. Anteriormente, ele já havia manifestado apoio à realização de uma nova eleição para o parlamento.

Em 31 de agosto, o então embaixador do Líbano na Alemanha, Mustapha Adib, foi escolhido pelo presidente Michel Aoun para formar um novo governo no país. Com 48 anos, Adib servia em Berlim desde 2013 e tinha o apoio do Movimento Futuro, partido do ex-primeiro-ministro Saad Hariri, filho do também ex-premiê Rafiq Hariri, assassinado em um atentado terrorista em 2005.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress