Importação chinesa de carne cresce 20,3% em novembro, para 770 mil toneladas

As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 770 mil toneladas em novembro deste ano, volume 20,3% maior do que o adquirido em igual mês do ano anterior, informou o Departamento de Alfândegas da China (GAAC, na sigla em inglês). A despesa com a importação do produto aumentou 3,2%, atingindo US$ 2,344 bilhões no mês. Nos 11 meses do ano, o país asiático importou 8,95 milhões de toneladas de carnes e miúdos.

As importações de carne suína somaram 330 mil toneladas em novembro, volume 39,4% superior ao comprado em igual mês do ano passado. Em valor, o aumento foi de 44,4%, para US$ 927,5 milhões. No acumulado do ano, o país asiático importou 3,95 milhões de toneladas de carne suína.

De carne bovina, o país asiático importou 170 mil toneladas em novembro, queda de 9,9% na comparação anual. O valor desembolsado com o produto foi 25,1% menor, de US$ 739,02 milhões. De janeiro a novembro deste ano, a China comprou 1,91 milhão de toneladas de carne bovina do exterior.

Os dados mostram que o país mantém a dependência de compras externas desses produtos para abastecimento doméstico mesmo com a suspensão de embarque de diversos frigoríficos em decorrência da covid-19.

