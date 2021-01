Homem esfaqueia diversas pessoas em Frankfurt, na Alemanha

PUBLICIDADE

Um homem atacou com uma faca diversas pessoas próximas a uma estação de trem em Frankfurt, na Alemanha, informou a polícia local nesta terça-feira (26). O autor da ação, que ocorreu por volta das 9h (hora local), foi preso.

“As circunstâncias exatas do crime são objeto de investigação.

Não há mais perigo”, informou o órgão.

A mídia local fala de três pessoas feridas gravemente e em risco de vida e as demais com ferimentos leves, mas as autoridades não informaram o número exato de pessoas atendidas.

O jornal alemão FAZ informa que, segundo fontes policiais, o homem preso aparentava estar “drogado” e que a “motivação política” não teria sido o motivo da ação. (ANSA).