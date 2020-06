França conquistou “primeira vitória” contra pandemia, diz Macron

PUBLICIDADE

A França conquistou uma “primeira vitória” contra o coronavírus que deixou quase 30.000 mortos, disse o presidente Emannuel Macron neste domingo, confirmando a reabertura de restaurantes e escolas a partir desta segunda-feira.

“A luta contra a epidemia ainda não acabou, mas estou satisfeito com essa primeira vitória contra o vírus”, afirmou Macron em discurso na televisão.

“A partir de amanhã, todo o território, com exceção de Mayotte (uma ilha no Oceano Índico) e da Guiana, onde o vírus ainda circula ativamente, (…) passará para a zona verde, o que permitirá, em particular, uma a retomada mais intensa dos trabalhos e a reabertura de cafés e restaurantes” na região de Paris, anunciou o chefe de Estado.

Macron também destacou que a partir de segunda-feira a frequência nas escolas de ensino fundamental e médio, que haviam começado a reabrir voluntariamente, será obrigatória.

O presidente destacou que o Estado investiu “500 bilhões de euros” para enfrentar a crise social e econômica gerada pela epidemia, mas descartou aumentos de impostos para financiar esses gastos.

Agence France-Presse