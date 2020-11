Fox News interrompe e contesta pronunciamento da Casa Branca sobre ‘votos ilegais’

PUBLICIDADE

MARINA DIAS

WASHINGTON, EUA

A Fox News interrompeu a transmissão da entrevista coletiva da campanha de Donald Trump nesta segunda-feira (9), quando a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, começou a falar sobre fraude nas eleições e votos considerados ilegais, mais uma vez sem apresentar nenhuma prova.

Essa é a tese do presidente para tentar contestar o resultado que deu a vitória a Joe Biden no sábado (7). O apresentador da emissora, considerada a preferida do governo Trump, disse que as acusações eram “explosivas” e que só continuaria a transmitir as declarações se houvesse e evidência para prová-las. “Caso contrário é manipulação e trapaça”, disse, após o sinal da entrevista ser cortado.

“Opa, opa, opa…. ela está falando sobre fraude e voto ilegal. Até ela ter mais detalhes para segurar essas alegações, não podemos continuar transmitindo isso. Eu quero ter certeza… talvez em algum momento eles consigam [apresentar provas] mas essa é uma alegação explosiva para se fazer, do contrário está manipulando e trapaceando”, afirmou o âncora da Fox News.

Trump se recusa a aceitar a vitória Biden, e insiste na tese de que o voto por correio pode gerar fraude, apesar de não apresentar nenhuma evidência ou fundamento para isso.

As informações são da FolhaPress