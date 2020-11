Fotos inéditas da princesa Diana são divulgadas por empresário

PUBLICIDADE

Giancarlo Giammetti, cofundador da grife Valentino, publicou em suas redes sociais duas fotos da princesa Diana (1961-1997). Segundo o Daily Mail, as imagens são inéditas e uma delas foi tirada em 1990, dois anos antes da sua separação do príncipe Charles.

Na imagem, ela aparece em um iate ao lado do designer Valentino e do príncipe Kyril, de Preslav, na Bulgária. Diana está de biquíni estampado, uma camisa azul e óculos de sol. “Aqui dois momentos de amizade com ela, princesa Diana”, escreveu o empresário, na legenda da publicação.

Na outra foto, Lady Di surge em um evento formal. Não há informações de quando essa segunda imagem foi feita.

‘THE CROWN’

A nova temporada de “The Crown”, que mostra uma dramatização do reinado da rainha Elizabeth 2ª, chegou aos anos em que Charles conhece Diana Spencer, com quem depois se casa. Porém, mesmo já casado, ele continuou mantendo um relacionamento com Camilla Parker Bowles, que também se casou com outro homem.

A série mostra que Charles foi praticamente forçado a se casar com Diana, mesmo estando apaixonado por Camilla. Ele é retratado como infeliz durante o casamento com a princesa de Gales.

