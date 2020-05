Foguete da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional

PUBLICIDADE 

O foguete da SpaceX chegou à Estação Espacial Internacional neste domingo, 31, às 11h16 (horário de Brasília). Depois do lançamento neste sábado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley fizeram uma viagem de 19 horas a bordo da cápsula Crew Dragon até atingir o destino.



A cápsula atracou cerca de 15 minutos antes do previsto, sem ocorrência de problemas. Porém, a missão será apenas considerada um sucesso quando os astronautas retornarem em segurança para a Terra. A expectativa é de que eles fiquem na estação por pelo menos um mês, e no máximo por quatro meses.



A viagem foi histórica: pela primeira vez desde 2011 a Nasa realiza uma missão espacial tripulada saindo dos Estados Unidos. É também a primeira vez que uma empresa privada lança astronautas em órbita – até então, apenas as espaçonaves governamentais chegavam a tais alturas.



Na manhã deste domingo, os astronautas Behnken e Hurley disseram em uma transmissão ao vivo que a viagem foi tranquila e que eles dormiram boas horas de sono. Nesta manhã, eles foram acordados com a música “Planet Caravan”, do Black Sabbath.