Filho de Biden é alvo de investigação por possíveis irregularidades tributárias

O advogado Hunter Biden, filho do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta quarta, 9, que é alvo de investigação da procuradora-geral de Delaware sobre suas questões tributárias. “Levo essa situação muito a sério, mas estou confiante de que uma revisão profissional e objetiva desses temas vão demonstrar que lidei com minhas questões de forma legal e apropriada”, disse, em comunicado divulgado pelo escritório de transição do pai.

Em nota separada, a equipe de Joe Biden afirmou que o democrata tem “profundo orgulho” do filho e criticou os “ataques pessoais nos meses recentes”. O comentário se refere a acusações de republicanos de que Hunter teria usado a influência do pai, quando ele era vice-presidente, para obter vantagens financeiras na Ucrânia.