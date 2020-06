Festa rave com botes é interrompida pela polícia na Alemanha

PUBLICIDADE 

Na Alemanha, a polícia precisou dispersar uma multidão que participava de uma festa no canal Landwehr em Berlim, neste domingo (31). Durante o evento, os participantes conduziam barcos, para se locomover pelo canal. Em terra firme, várias pessoas também participaram da festa.

O evento intitulado como “Pela cultura – todos em um barco” começou por volta de 12h30, acompanhado por dois barcos da polícia. Às 16h, a quantidade de embarcações e pessoas começou a aumentar, chegando a marca de 300 a 400 barcos.

Os organizadores alertaram os participantes acerca da necessidade do distanciamento. No entanto, devido ao grande número de pessoas e às reclamações sobre o volume alto da música, por volta das 17h35, o evento precisou ser encerrado, após a polícia conversar com os organizadores. Nesse momento, a festa já contava com cerca de 1500 pessoas nos barcos e em terra firme.

Além dos dois barcos, cerca de 100 policiais precisaram fazer parte da operação, a fim de conversar com os outros barqueiros, desligar a música e conter as aglomerações. As pessoas em terra começaram a deixar a área gradualmente e os participantes nos barcos foram levados pela policia de volta ao porto de Treptow. O evento foi encerrado por volta das 21h.