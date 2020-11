Fed vê riscos com nova onda de covid-19 e defende mais apoio fiscal nos EUA

PUBLICIDADE

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell afirmou nesta quinta-feira, 12, que um risco importante para a economia dos Estados Unidos, no quadro atual, é a nova onda de casos da covid-19. Durante fórum do Banco Central Europeu (BCE), Powell notou que a recuperação inicial dos EUA foi mais forte e rápido do que o esperado, sem que os cenários piores tenham até agora se materializado, mas também apontou a retomada ainda é desigual e incompleta. “O Congresso talvez possa fazer mais na política fiscal”, considerou, embora lembrando que isso cabe aos membros do Legislativo.

Powell disse que uma vacina contra o novo coronavírus será uma boa notícia, mas para o médio prazo. No curto prazo, os próximos meses devem ser “desafiadores”, advertiu, e ainda é cedo para prever o impacto da vacina nesse intervalo mais próximo.

Questionado sobre o resultado eleitoral nos EUA, Powell disse que não lhe cabia comentar, mas comentou apenas que “é um bom momento para dar um passo atrás e deixar instituições trabalhar”

Sobre o sistema bancário, ele disse que os bancos americanos têm se saído bem na crise até agora, “mas não é hora para complacência”.

Segundo ele, um resultado da recuperação atual é que as economias podem ficar mais centradas em tecnologia. Nesse contexto, um número “substancial” de trabalhadores precisará de apoio, diante dessas mudanças.

Powell ainda disse que o Fed não tomou até agora uma decisão sobre lançar ou não uma moeda digital. Na avaliação dele, “ainda há trabalho a ser feito” antes de se avançar nesse assunto.

