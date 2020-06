FDA revoga autorização para uso emergencial de cloroquina e hidroxicloroquina nos EUA

PUBLICIDADE

A agência de controle de drogas dos Estados Unidos, a FDA, revogou nesta segunda-feira, 15, a autorização de uso emergencial de cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) para pacientes com covid-19.

A agência determinou que “é improvável que a CQ e a HCQ sejam eficazes no tratamento a covid-19 para os usos autorizados nos EUA”. O órgão afirmou que “à luz dos eventos adversos cardíacos graves e outros efeitos colaterais graves, os benefícios conhecidos e potenciais de CQ e HCQ não superam mais os riscos conhecidos e potenciais para o uso autorizado”.

A autorização tinha sido dada em 28 de março, quando, de acordo com a agência, as evidências científicas permitiam concluir que havia benefícios. “Agora acreditamos que é improvável que as dosagens sugeridas para CQ e HCQ produzam um efeito antiviral”, escreveu a FDA em sua carta justificando a retirada da autorização de uso.



