Fauci: teste de vacina para covid poderia terminar mais cedo se resultado for bom

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou nesta terça-feira, 1º, que uma vacina para a covid-19 poderia estar disponível antes do esperado, caso os testes clínicos em andamento produzissem resultados muito positivos. A declaração foi dada durante entrevista ao serviço noticioso da área de saúde Kaiser Health News (KHN).

Há dois estudos em andamento com 30 mil voluntários que devem ser encerrados até o fim deste ano. Fauci disse, porém, que um conselho independente tem a autoridade para encerrar os testes mais cedo, caso os resultados sejam em grande medida positivos ou negativos. Segundo ele, o Conselho de Monitoramento de Segurança e Dados poderia dizer: “Os dados são tão bons neste momento que você pode dizer que isso é seguro e eficaz”, comentou. Nesse caso, os pesquisadores teriam “uma obrigação moral” de encerrar antes os testes, a fim de disponibilizar a vacina para todos no estudo, incluindo aqueles que haviam recebido placebos, e acelerar o processo para produzir milhões de doses, argumentou.

Fauci disse que confia no profissionalismo do conselho sobre o qual recairia a decisão, se fosse o caso. Ele admitiu, porém, que abreviar o estudo poderia minar a confiança do público nessa vacina.

Estadão Conteúdo