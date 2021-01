Facebook retira vídeo publicado por Trump e Twitter bloqueia conta do presidente

PUBLICIDADE

O Facebook informou ter retirado um vídeo publicado em sua plataforma pelo presidente americano, Donald Trump, por incitar à violência seus apoiadores, que invadiram o Capitólio nesta quarta-feira (6).

“Esta é uma situação de emergência e estamos tomando as medidas de emergência apropriadas; inclusive a de eliminar o vídeo do presidente Trump”, informou o vice-presidente do Facebook Guy Rosen em um tuíte.

Logo depois, a rede social Twitter bloqueou a conta de Donald Trump por 12 horas.

Pompeo diz que o protesto violento “é intolerável tanto em casa quanto no exterior”

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Donald Trump, condenou nesta quarta-feira(6) a multidão de partidários de Trump que invadiram o Capitólio, dizendo que os EUA sempre condenaram a violência política.

“Já viajei para muitos países e sempre apoiei o direito de todo ser humano de protestar pacificamente por suas crenças e causas”, escreveu Pompeo no Twitter.

“Mas a violência, que coloca em risco a segurança de outras pessoas, inclusive daqueles encarregados de garantir segurança a todos nós, é intolerável tanto em casa quanto no exterior”, acrescentou.

Bush diz que ‘insurreição’ no Capitólio lembra ‘república das bananas’

O ex-presidente americano, George W. Bush, denunciou nesta quarta-feira (6) alguns de seus correligionários republicanos por alimentar a “insurreição” no Capitólio, comparando a situação a de uma “república das bananas”.

“É assim que se disputam os resultados eleitorais em uma república das bananas, não na nossa república democrática”, disse Bush em um comunicado sobre os distúrbios provocados por apoiadores do presidente Donald Trump, os quais denominou de “insurreição”.

