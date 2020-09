Facebook ameaça bloquear notícias na Austrália, que vê ‘coerção’

PUBLICIDADE

Nelson de Sã

São Paulo, SP

Com posts e entrevistas, o Facebook iniciou na noite de segunda (31) uma ofensiva global contra a proposta em discussão no governo australiano, para que a plataforma de mídia social e também o Google paguem pelo uso de conteúdo jornalística.

A empresa divulgou que, em caso de aprovação pelo parlamento australiano, vai “parar de permitir que publishers [empresas jornalísticas] e pessoas na Austrália compartilhem notícias locais e internacionais no Facebook e no Instagram”.

O post é assinado por Campbell Brown, vice-presidente global de Parcerias de Notícias da empresa americana. Em entrevistas à NBC e ao New York Times, ela acrescentou ter tentado “fazer com que isso funcionasse”, propondo uma versão que previa “investimentos em jornalismo” na Austrália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Infelizmente, há tantas coisas nessa legislação proposta que a tornam insustentável”, disse. Um dos pontos que teriam levado à ameaça é que os termos finais dos acertos com publishers seriam definidos por “árbitros independentes”, sem recurso.

Duas semanas antes, na mesma linha, o Google havia enviado um alerta a todos os seus usuários australianos, dizendo que a proposta colocava em risco os “serviços gratuitos” que a plataforma tem no país.

O secretário australiano do Tesouro, Josh Frydenberg, respondeu poucas horas depois do primeiro post do Facebook: “A Austrália faz leis que promovem nosso interesse nacional. Não respondemos a coerção ou ameaças de mão pesada, de onde quer que venham”.

E a comissão de concorrência do país, que vem coordenando a discussão, afirmou que “o código visa simplesmente trazer justiça e transparência às relações do Facebook e do Google com as empresas jornalísticas australianas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é a primeira vez que o chamado duopólio de publicidade enfrenta esforços, em âmbito nacional, para que remunere conteúdo jornalístico. Europeus como a Espanha já tentaram, mas desta vez, num país de língua inglesa, seria maior o risco de provocar um efeito dominó internacional.

Questionada pela NBC, Brown respondeu não ver assim: “Eu acho que a Austrália é uma exceção”.

As informações são da FolhaPress