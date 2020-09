Explosão de gás mata doze pessoas em mesquita em Bangladesh

PUBLICIDADE

Pelo menos 12 pessoas morreram em uma explosão de gás em uma mesquita na capital de Bangladesh, informou a polícia neste sábado (5).

Os fiéis estavam na oração de sexta-feira, quando as chamas causadas pela deflagração se espalharam pela mesquita no distrito central de Narayanganj, anunciaram os serviços de emergência.

Os investigadores suspeitam que uma faísca no sistema de ar condicionado causada por uma queda de energia tenha sido a causa da explosão de gás.

“Houve um vazamento de gás na mesquita”, disse o chefe dos bombeiros de Narayanganj, Abdullah Al Arefin, à AFP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando fecharam as janelas e portas e ligaram o ar condicionado, houve uma faísca que causou a explosão dentro da mesquita”, explicou.

Os 12 mortos estão entre as 37 pessoas transferidas para o hospital de queimados de Daca em estado crítico, disse a porta-voz do centro, Samanta Lal Sen, acrescentando que todos sofreram queimaduras em 70-80% do corpo.

Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas na explosão e testemunhas relataram cheiro de gás na área afetada.

Em Bangladesh, as construções muitas vezes violam as normas de segurança, com centenas de pessoas morrendo a cada ano neste país de 168 milhões de habitantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em fevereiro do ano passado, em um antigo bairro da capital, 78 pessoas morreram em um incêndio e um mês depois, 25 perderam a vida em outro incêndio declarado em um prédio comercial.

Agence France-Presse