Ex-vice-presidente do Paraguai foi sequestrado, confirma governo

São Paulo, SP

O Ministério do Interior do Paraguai confirmou nesta quinta-feira (10) que Oscar Denis, ex-vice-presidente do país que ocupou o cargo entre 2012 e 2013 na chapa com Federico Franco, foi sequestrado na região de Concepción, a 400 km de Assunção.

Nesta quarta, autoridades locais haviam comunicado o desaparecimento do político de 74 anos. O fato se deu em uma área onde houve confrontos entre forças de segurança e guerrilheiros do Exército do Povo Paraguaio (EPP). Na confusão, duas meninas de 11 anos foram mortas.

“Estamos trabalhando de forma interinstitucional com o Ministério Público e a Unidade Anti-sequestro a cargo do Ministério do Interior, que estão em sua capacidade operacional máxima”, disse Euclides Acevedo, ministro do interior do país, que foi a Concepción.

Acevedo, no entanto, não detalhou se os sequestradores de Denis deixaram algum tipo de rastro do crime.

“Estamos tratando apenas de hipóteses e informações por enquanto que precisam ser verificadas”, afirmou ao site do ministério.

Além de Denis, outra pessoa está desaparecida. A mídia local aponta que trata-se de um funcionário de uma propriedade do ex-vice-presidente.

