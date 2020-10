EUA registram maior número de casos diários de covid-19 desde julho

PUBLICIDADE

Os EUA registraram mais de 69 mil novos casos na sexta-feira pela primeira vez desde julho, levando as projeções de novos casos com a temida “onda de inverno” ao foco, já que especialistas em saúde têm alertado que um número crescente de infecções nos EUA deve significar mais mortes.

Enquanto isso, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, informou neste sábado que os cinemas do Estado poderão reabrir a partir da próxima sexta-feira com restrições ao tamanho do público e outras precauções em vigor. Os teatros, por sua vez, não foram incluídos e devem permanecer fechados.

Os cinemas poderão retomar o funcionamento com 25% da capacidade, com máximo de 50 pessoas por sala. O uso de máscaras será obrigatório e os assentos serão marcados para garantir o distanciamento social.