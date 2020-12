EUA: FDA revelou intenção de autorizar vacina ‘nos próximos dias’, diz secretário

PUBLICIDADE

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, disse nesta sexta-feira (11) que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) informou à farmacêutica Pfizer “que pretende prosseguir no sentido de autorizar o uso de sua vacina” para covid-19. “Nos próximos dias, provavelmente, à medida que trabalhamos para negociar com a Pfizer sobre as informações que os médicos precisam para fazer a prescrição adequadamente, deveremos ter a autorização dessa primeira vacina”, disse Azar durante uma entrevista ao programa “Good Morning America” da ABC.

Nesta quinta-feira, 10, o Comitê Consultivo da FDA aprovou uma recomendação para que a agência libere o uso do imunizante da Pfizer, desenvolvido em conjunto com a alemã BioNTech. Segundo Azar, a população americana poderia começar a ser vacinada na segunda ou na terça-feira da próxima semana (dias 14 e 15). “Buscamos vacinar 20 milhões de americanos nas próximas semanas e até 50 milhões até o final de janeiro”, declarou.

Estadão Conteúdo