EUA espera iniciar vacinação contra covid-19 no início de dezembro

Estados Unidos espera começar um programa de vacinação contra a covid-19 no início de dezembro, disse o chefe do grupo que lidera os esforços para enfrentar a pandemia no governo.

“Nosso plano é poder enviar as vacinas aos locais de vacinação dentro das 24 horas posteriores à aprovação” pela Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA), disse Moncef Slaoui à CNN. “Assim, espero que talvez no segundo dia da aprovação, em 11 ou 12 de dezembro”.

Segundo os relatórios, os assessores da FDA se reunirão de 8 a 10 de dezembro para discutir a aprovação das vacinas que, de acordo com Pfizer e Moderna, têm pelo menos 95% de eficácia.

