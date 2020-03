EUA e China trocam acusações sobre origem da pandemia de coronavírus

PUBLICIDADE 

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, acusou a China nesta segunda-feira de “espalhar desinformação e rumores extravagantes” sobre a origem do coronavírus, o que provocou a reação de Pequim.

O secretário de Estado conversou por telefone com Yang Jiechi, alto funcionário do Partido Comunista Chinês, e enfatizou que “este não é o momento de espalhar desinformação e rumores ultrajantes, mas sim o momento de todas as nações se unirem para lutar contra essa ameaça comum”, afirmou o Departamento de Estado.

Pompeo criticou os esforços chineses “para colocar a culpa do COVID-19 nos Estados Unidos”.

O telefonema ocorreu após o departamento de Estado convocar, na sexta-feira, o embaixador chinês, Cui Tiankai, para denunciar a difusão de uma teoria conspiratória que recebeu grande atenção nas redes sociais.

O porta-voz da chancelaria chinesa, Zhao Lijian, sugeriu na semana passada no Twitter que o “paciente zero” da pandemia teria vindo os Estados Unidos, e não da cidade chinesa de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos, no final de 2019.

“É possível que o Exército americano tenha trazido a epidemia para Wuhan. Os Estados Unidos devem ser transparentes! Devem publicar seus dados!” – tuitou Zhao, conhecido por suas declarações polêmicas nas redes sociais.

Pompeo tem tratado de vincular a China à pandemia, referindo-se repetidamente ao SARS-CoV-2 como o “vírus Wuhan”.

Yang emitiu uma “severa advertência aos Estados Unidos de que qualquer plano para desprestigiar a China estará condenado ao fracasso”, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Homem-chave da política externa chinesa, Yang assinalou que “alguns políticos americanos com frequência têm caluniado a China e seus esforços contra a pandemia que estigmatizou o país, o que tem enfurecido o povo chinês”, segundo a Xinhua.

Yang exortou “a parte americana a corrigir imediatamente seu comportamento equivocado e a parar de lançar acusações sem fundamento contra a China”.

Os pesquisadores suspeitam que o vírus entrou em contato com humanos em um mercado de carne de Wuhan que vende animais exóticos.