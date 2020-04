EUA contabiliza 1.514 mortos por corvonavírus em 24 horas (Johns Hopkins)

PUBLICIDADE 

Os Estados Unidos registraram 1.514 mortes relacionadas à pandemia de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins às 20h30 (horário local) deste domingo.

O número de mortes foi menor do que o número do dia anterior, de 1.920. A pandemia já matou pelo menos 22.020 pessoas nos EUA, mais do que qualquer outro país.

Os EUA também lideram o mundo de longe no número de infecções confirmadas, com 555.313 pela contagem da universidade sediada em Baltimore.

Agence France-Presse