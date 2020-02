EUA confirma primeira morte por coronavírus no país

PUBLICIDADE 

Os Estados Unidos confirmaram, neste sábado (29), a primeira morte causada pelo novo coronavírus no país. A vítima, um homem de King County, estado de Washington, ainda não teve a identidade divulgada.

O governador de Washington, Jay Inslee, lamentou a morte. “Nossos corações estão com a família e amigos. Vamos seguir trabalhando até o dia em que ninguém morra desse vírus. Estamos fortalecendo nossa preparação e nossa capacidade de resposta”, declarou Inslee. “Eu estou comprometido em manter os moradores de Washington saudáveis, seguros e informados”, afirmou, em um comunicado.

Mais cedo, o país confirmou que mais três pessoas foram infectadas pelo vírus. Os pacientes são uma mulher no norte da Califórnia com problemas crônicos de saúde, um aluno de ensino médio em Washington e um funcionário de uma escola em Portland, no Oregon.

Com isso, os casos sobem para 62, conforme levantamento mais recente da Organização Mundial de Saúde.