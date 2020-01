EUA condenam último ataque com mísseis contra base iraquiana, diz Pompeo

PUBLICIDADE 

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse neste domingo (12) estar “indignado” com o novo ataque com mísseis contra uma base iraquiana que abriga soldados americanos, enquanto o vizinho Irã sinalizou para uma redução das tensões no Oriente Médio. Pompeo ainda exigiu o fim dos ataques.

O ataque realizado neste domingo contra a base aérea de Al Balad, no norte do Iraque, feriu quatro soldados iraquianos.

“Indignado pelas notícias de um novo ataque com mísseis contra uma base aérea iraquiana”, declarou Pompeo. “Essas repetidas violações à soberania do Iraque por grupos opostos ao governo iraquiano devem cessar”, acrescentou.

As Forças Armadas iraquianas disseram em comunicado que oito foguetes Katyusha foram disparados contra a base, que fica cerca de 80 quilômetros ao norte da capital Bagdá. A origem dos disparos não foi informada.

A escalada de conflito entre EUA e Irão aumentou depois que um ataque ordenado pelo presidente Donald Trump matou o principal general iraniano.

O Irã revidou dias depois, atacando as bases militares de Ain Al-Asad e de Erbil, nas regiões oeste e curda do Iraque. O ataque não deixou vítimas.

France Press