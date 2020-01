Estudante é baleado em escola do Texas; suspeito está solto

PUBLICIDADE 

Um estudante foi baleado nesta terça-feira, 14, em uma escola no Texas. O suspeito está solto, informaram autoridades locais.



Equipes de emergência foram vistas realizando reanimação cardiopulmonar enquanto transportavam o aluno de uma maca para uma ambulância do lado de fora da Bellaire High School, informou a emissora KPRC-TV.



O perfil oficial da cidade, um subúrbio a sudoeste de Houston, confirmou no Twitter que havia um tiroteio e disse que o suspeito ainda está solto. Moradores foram aconselhados a evitar área ao redor da escola e permanecerem em suas casas.



A polícia e os funcionários da escola não puderam ser contatados imediatamente para comentar.