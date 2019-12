Estado Islâmico divulga vídeo decaptando 11 reféns cristãos

PUBLICIDADE 

O grupo extremista Estado Islâmico divulgou na ultima quinta feira, um vídeo que mostra 11 reféns sendo decapitados por terroristas. As mortes ocorreram depois que os reféns pediram em um vídeo anterior, que a Associação Cristã da Nigéria negociasse a libertação. Segundo a mídia local o ISWAP ainda poupou a vida de dois do 11 reféns.

O EI disse que a ação faz parte da campanha, lançada no dia 22 para vingar a morte do lider Abu Bakr al-Baghdadi e o porta-voz, na Síria , em outubro deste ano.

O vídeo tem duração de 56 segundos e mostra homens de uniforme bege e máscaras pretas alinhados atrás de reféns de olhos vendados, depois atirando em um e decapitando o resto.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, ofereceu suas condolências através de um comunicado emitido pelo seu porta-voz Stephane Dujarric: “O secretário-geral está profundamente preocupado com relatos de que civis foram executados e outros sequestrados por grupos armados no norte do estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Ele expressou suas mais profundas condolências às famílias das vítimas e reitera a solidariedade das Nações Unidas com o povo e o governo da Nigéria.”

As filmagens foram feitas em uma área externa não identificada. O governo da Nigéria não comentou o vídeo.

O ISWAP se separou do grupo militante Boko Haram em 2016 e se tornou o grupo jihadista dominante da região.