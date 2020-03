Espanha decreta “hibernação” da economia

PUBLICIDADE 

O governo da Espanha decretou, neste domingo, a “hibernação” da economia do país. Isto é: a partir desta segunda-feira (30), estão suspensas todas as atividades econômicas que não sejam essenciais no país.

A decisão veio após o último registro de mortes por coronavírus. O país somou 838 óbitos e 6.549 casos somente nas últimas 24 horas.

Ao anunciar a o confinamento geral do país, o presidente Pedro Sánchez cobrou medidas “contundentes” por parte da União Europeia contra o coronavírus.

🔴 URGENTE



Após recorde de mortes diárias por #coronavírus, 838 nas últimas 24 horas, governo da Espanha acaba de decretar "hibernação" da economia para evitar colapso sanitário — Lucas Rohan (@lucasrohan) March 29, 2020

Aguarde mais informações