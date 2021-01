Enorme balão do ‘bebê Trump’ será exposto no Museu de Londres

PUBLICIDADE

Uma grande figura inflável com a forma de um Donald Trump bebê, que os críticos do presidente americano usaram nas manifestações contra sua viagem ao Reino Unido em 2019, será exibido no Museu de Londres, anunciou a instituição nesta segunda-feira (18).

Este imenso balão, que representa um bebê loiro furioso vestido com uma simples frauda e com um celular na mão, tornou-se o símbolo dos protestos contra Trump durante a visita de Estado que o magnata americano fez em junho de 2019 a Londres.

De seis metros de altura, o “bebê Trump” foi usado pela primeira vez em 2018, para protestar contra as honras previstas para receber o presidente no Reino Unido naquele ano.

O Museu de Londres, dedicado à vida da capital britânica, adquiriu o objeto para representar “a onda de sentimentos que inundou a cidade (…) e capturar um momento particular de resistência”, explicou Sharon Ament, diretora da instituição.

Os criadores do balão esperam que a exibição “nos lembre do momento em que Londres enfrentou Trump e incentive a pensar em como continuar o combate à política do ódio”.

O balão se juntará às coleções do museu sobre manifestações na capital britânica, que incluem objetos relacionados ao movimento a favor do voto para as mulheres e cartazes usados recentemente para protestar contra os cortes no gasto público.

O museu disse que está em contato com os proprietários de um balão que representa o prefeito trabalhista de Londres, Sadiq Khan, quem criticou o “tapete vermelho” estendido para Trump no Reino Unido. Esse balão foi criado em resposta ao “bebê Trump” pelos opositores de Khan.

Agence France-Presse