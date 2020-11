Enfermeira afirma que pacientes com covid-19 em estado grave são deixados para morrer

PUBLICIDADE

Na última semana uma enfermeira dos Estados Unidos, Lawanna Rivers, revelou que pacientes em estado grave com coronavírus são deixados para morrer, no Texas, em um quarto chamado “cova”. Durante uma transmissão de 50 minutos, ela relata os detalhes.

“Fui colocada no que é chamado de ‘cova’ e nesse quarto estavam oito pacientes, todos positivos para Covid-19. No meu primeiro dia de orientação, me disseram: quaisquer que sejam os pacientes que vão para a ‘cova’, só saem num saco para cadáveres”, explicou.

“Eu vi muitas pessoas morrendo que eu sinto que não deveriam ter morrido. Aquela missão me partiu”, disse. Ela disse que o único sobrevivente era uma mulher, esposa de um médico, que recebeu tratamento diferenciado. “A enfermeira que me orientou tinha uma paciente, ela se chamava paciente ‘VIP’, era mulher de médico”.

“Eles puxaram todos os obstáculos por aquela mulher – não havia nada que eles não fizessem por aquela mulher. E adivinha? Ela foi a única paciente que saiu viva da UTI”, complementou.