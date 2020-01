Embaixada dos EUA pede que americanos que moram no Brasil fiquem alertas

PUBLICIDADE 

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu, nesta terça-feira (7), um alerta de segurança para os cidadãos americanos que vivem em terras brasileiras. Na mensagem, a embaixada pede que os moradores estejam atentos ao seu redor, por exemplo.

Além da atenção ao entorno, a embaixada recomenda que ajam discretamente, evitem e mantenham cuidado redobrado em locais frequentados por turistas e revejam planos de segurança pessoal. Ter documentos de viagem atualizados e facilmente acessíveis também é indicado.

Avisos semelhantes foram feitos em inúmeras outras embaixadas americanas nesta terça-feira (7), entre elas a da China, do México, Bolívia, República Dominicana e Alemanha. Na maioria delas, o governo americano classifica o risco como “nível 2” e pede que “tenham mais cuidado”.

Em outros países, o nível de alerta já havia sido elevado anteriormente – na Índia, no dia 4 de janeiro. E em nações da região, especialmente aliados dos EUA que são rivais do Irã, como Israel e Arábia Saudita, as recomendações para cidadãos americanos são de precauções ainda maiores. Em Israel, a representação americana cita o risco de mísseis.

Ataques

A Guarda Revolucionária do Irã fez ataques com mísseis contra duas bases americanas no Iraque nesta terça-feira (7), em retaliação à morte do general iraniano Qassim Suleimani, no dia 3 de janeiro. Suleimani foi morto quando o comboio em que ele estava foi atingido por um ataque de drone determinado pelo presidente Donald Trump, perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque.

Com informações da Folhapress