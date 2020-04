Em Londres, mãe e filha montam galeria com desenhos infantis em ponto de ônibus

PUBLICIDADE 

Um ponto de ônibus de Londres foi transformado em uma galeria de arte infantil, obra de uma moradora local que queria espantar o tédio da vida em isolamento, criando um polo comunitário colorido em meio à ansiedade e ao confinamento da pandemia de Covid-19.

Um cartaz escrito à mão com um apelido de Instagram incentiva crianças e adultos a contribuírem com suas criações, e a parede do ponto de ônibus foi coberta de desenhos de coisas como um unicórnio, flores e arco-íris – este último passo a simbolizar positividade e solidariedade com os profissionais de saúde britânicos durante o surto.

Sarah Lamarr, professora de meio período e mãe de Rosie, de 4 anos, iniciou a galeria ao acordar um dia após o início do isolamento do coronavírus no país e perceber que ficaria presa em casa por tempo indeterminado com nada além de um ponto de ônibus insípido para contemplar.

“Só queria fazer algo para alegrá-lo para não ter que olhar para um ponto de ônibus cinza até sei lá quando”, disse ela à Reuters.

Lamarr disse que se sentiu como o protagonista de Janela Indiscreta, suspense de 1954 de Alfred Hitchcock no qual James Stewart interpreta um fotógrafo que passa a observar os vizinhos depois que uma perna quebrada o confina em seu apartamento.

“Se você tiver um ponto de ônibus perto de você, eu realmente incentivaria qualquer um a fazer o mesmo, porque é uma coisa realmente adorável para se ter em sua comunidade”, disse.



Estadão Conteúdo