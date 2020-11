‘Eles estão encontrando votos de Biden em todos os lugares’, diz Trump

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a colocar em dúvida o processo de apuração dos votos na eleição presidencial norte-americana, em que ele disputa um segundo mandato contra o candidato democrata Joe Biden. “Eles estão encontrando votos de Biden em todos os lugares – na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Tão ruim para o nosso país!”, escreveu o republicano em sua conta oficial no Twitter.

O atual chefe da Casa Branca também declarou que “estão trabalhando duro” para “fazer desaparecer” a vantagem de 500 mil votos que ele tem na Pensilvânia.

Segundo o New York Times, com 97% dos votos apurados no Wisconsin, Biden lidera com 49,5% e Trump tem 48,8%.

No Michigan, com 92% das urnas apuradas, o democrata aparece com 49,5% e o republicano, com 48,9%.

Na Pensilvânia, Trump está na frente com 53,6% e Biden tem 45,1%, com 80% dos votos apurados.

Esses Estados divulgam resultados de forma mais lenta porque os votos por correio só começaram a ser contabilizados na terça-feira, no dia da eleição.

Estadão Conteúdo