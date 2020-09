Duas pessoas ficam feridas por arma branca perto da antiga sede da revista Charlie Hebdo

PUBLICIDADE

Ao menos quatro pessoas foram feridas por arma branca em Paris nesta sexta-feira (25), perto da antiga sede do Charlie Hebdo, onde ocorreu o violento atentado que dizimou a redação da revista satírica em 2015. O ataque ocorre três semanas depois do julgamento do caso.

De acordo com as autoridades locais, dois dos feridos estão em situação muito grave. Um dos suspeitos do ataque foi detido.

“Eu estava no meu escritório. Ouvi gritos na estrada. Olhei pela janela e vi uma mulher que estava deitada no chão e levou uma pancada no rosto do que possivelmente era um facão”, disse uma testemunha à rádio Europe 1.”Eu vi um segundo vizinho no chão e fui ajudar.”

Autoridades locais pediram para que as pessoas que evitassem a área onde ocorreu o ataque. O metrô de Paris fechou linhas na região. O vice-prefeito, Emmanuel Gregoire, escreveu em uma rede social que a polícia estava caçando um indivíduo “potencialmente perigoso”.