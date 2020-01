Dez pessoas são mortas no festival cristão ortodoxo na Etiópia

PUBLICIDADE 

Pelo menos dez pessoas morreram na segunda-feira e dezenas de feridos quando uma área de estar desabou durante uma grande celebração cristã ortodoxa na Etiópia, com temores de que o número de mortos possa aumentar.

O acidente ocorreu pouco antes das 8h da segunda-feira em Gondar, uma cidade histórica no norte do país, onde todos os anos mais de um milhão de pessoas se reúnem para as festividades da epifania conhecidas como Timkat.

Posso lhe contar até agora que temos 10 mortos. O número de feridos é de 100 ou até 150 ‘, disse um médico sênior do hospital

Dois médicos do Hospital da Universidade de Gondar disseram que 10 pessoas morreram quando a platéia cedeu repentinamente no banho de Fasilides, onde milhares normalmente se reúnem para assistir os fiéis mergulharem nas águas sagradas.