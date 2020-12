Crescem os temores sobre corte na cadeia de abastecimento ao Reino Unido

O governo britânico se esforçou nesta segunda-feira, 21, para amortecer o impacto das proibições de entrada na Europa causadas pelo medo de uma mutação do coronavírus, em meio a advertências que poderiam levar à escassez da cadeia de suprimentos e prateleiras vazias dos supermercados. O Ministro dos Transportes, Grant Shapps, disse que “esperamos uma interrupção significativa” nos portos do sul do Reino Unido, onde dezenas de milhares de caminhões geralmente passam todos os dias e onde o tráfego com destino à Europa parou na noite de domingo.

Houve relatos de “compras de pânico” em supermercados britânicos antes da temporada de férias, enquanto os britânicos assistiam a cenas na televisão do tráfego maciço de caminhões de carga entrando no porto de Dover.

A França e uma série de outras nações impuseram no domingo (20) proibições de viagens abrangentes sobre chegadas da Grã-Bretanha ao continente, depois que o ministro da saúde disse que uma nova mutação do coronavírus – se espalhando mais rápido do que outras cepas – estava “fora de controle”. Mais da metade de todos os novos casos diagnosticados em Londres, por exemplo, foram causados pela variante.

As autoridades britânicas disseram que atualmente não acreditam que a nova mutação seja mais letal ou resistente à vacina, mas as alegações de uma transmissibilidade muito maior alarmaram governos na Europa e além. Mesmo que a cepa não seja mais provável de causar doenças, um aumento repentino de novas infecções ainda enviará mais pessoas para hospitais e UTIs e, eventualmente, causará mais mortes.

Adam Finn, professor de pediatria da Universidade de Bristol, disse na segunda-feira que a nova cepa já estava sendo testada para ver se poderia ser mais resistente às vacinas. “É uma questão de interesse imediato”, disse ele, acrescentando que “as previsões são de que provavelmente não terá nenhum efeito ou terá um efeito menor” sobre a eficácia das vacinas.

Tobias Kurth, diretor do Instituto de Saúde Pública do Charité University Hospital de Berlim, disse que a decisão de vários países de “puxar os freios de emergência” e suspender as viagens com o Reino Unido é “compreensível”. Mas Kurth advertiu que a mutação “certamente já está na Europa continental e provavelmente na Alemanha”. “Não seremos capazes de pará-lo”, embora as restrições de viagem possam retardar a propagação da mutação, disse ele. Mutações semelhantes do vírus que compartilham traços com a variante britânica foram detectadas na África do Sul e na Holanda.

Hong Kong e Índia anunciaram na segunda-feira que também suspenderão os voos da Grã-Bretanha, após decisões semelhantes de Canadá, Israel, Turquia e países da Europa. O governo britânico disse que começaria a ajudar os viajantes britânicos retidos no exterior. Mais cedo, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que sua primeira viagem ao exterior em janeiro seria para a Índia. Seu porta-voz oficial na segunda-feira se recusou a dizer se ela seria cancelada.

Johnson programou uma reunião de seu gabinete de emergência na tarde desta segunda-feira para coordenar uma resposta às proibições de viagens internacionais.

Por causa dos casos crescentes, muitos alimentados pela nova variante, Johnson ordenou que Londres e partes do sudeste da Inglaterra fossem para um “lockdown” de nível 4 no domingo, dizendo a 18 milhões de pessoas para “ficarem em casa” e apenas saírem caso fossem comprar comida e remédios, fazer consultas médicas ou exercícios ao ar livre.

Enquanto isso, o ministro francês dos transportes, Jean-Baptiste Djebbari, tuitou que, em coordenação com outras nações europeias, o país iria “colocar em prática um protocolo sanitário robusto para permitir a retomada dos fluxos de tráfego do Reino Unido”, com detalhes a serem anunciados já na tarde de segunda-feira.

Mas não ficou claro se as medidas se aplicariam ao tráfego de mercadorias e seriam suficientes para evitar um acúmulo de produtos perecíveis no lado britânico do Canal da Mancha. A União Europeia deve manter conversações na segunda-feira para coordenar como proceder, já que alguns de seus membros continuaram a restringir viagens com a Grã-Bretanha.

Na manhã desta segunda, Dinamarca e Polônia se juntaram a mais de uma dúzia de outros países europeus, incluindo Alemanha, Itália e Holanda, para proibir voos da Grã-Bretanha – embora algumas autoridades europeias reconheçam que os esforços podem chegar tarde demais.

Canal da Mancha

Mas as maiores perturbações eram esperadas ao longo dos lados francês e britânico do Canal da Mancha. A França suspendeu o tráfego de passageiros e acompanhou o tráfego de carga, impondo uma proibição muito mais abrangente do que o fechamento de fronteiras que foi introduzido durante a primeira onda do vírus na primavera do hemisfério norte.

A passagem do Reino Unido para a França é um dos corredores de transporte mais importantes da Europa, o que significa que alimentos e outras cargas sensíveis ao tempo podem acabar apodrecendo ao lado das estradas britânicas nos próximos dias.

Mesmo que as restrições não proíbam a entrada de caminhões no Reino Unido, representantes da indústria alertaram que poucas empresas estariam dispostas a correr o risco de ficarem presas lá, o que significa que o tráfego provavelmente será fortemente afetado em ambas as direções.

“Nenhum motorista quer fazer entregas no Reino Unido agora, então o Reino Unido verá seu abastecimento de frete secar”, disse Vanessa Ibarlucea, porta-voz da federação francesa de transporte rodoviário de mercadorias, de acordo com a Reuters.

Um grande grupo de supermercados britânicos expressou preocupações semelhantes. “Se nada mudar, vamos começar a ver faltas nos próximos dias de alface, algumas folhas de salada, couve-flor, brócolis e frutas cítricas – todos importados do continente nesta época do ano”, alertou a rede de supermercados britânica Sainsbury’s em uma declaração na segunda-feira.

Shapps, secretário de transportes britânico, afirmou que não havia risco imediato de escassez de alimentos, em parte porque o governo estava “pronto para um certo grau de ruptura” devido à possibilidade de um Brexit sem acordo. Shapps também disse à Sky News que a proibição de entrada “não terá impacto no programa de vacinação”.

Brexit

As interrupções na fronteira acontecem menos de duas semanas antes que o Reino Unido corte seus últimos laços de membro com a União Europeia, apesar de ambos os lados não terem conseguido chegar a um acordo comercial.

Um dos impactos mais temidos de um Brexit “sem acordo” são as interrupções generalizadas ao longo das fronteiras da Grã-Bretanha – um cenário que na segunda-feira parecia já ter se materializado e que pode colocar pressão adicional sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, que está sob críticas por seu tratamento das negociações do Brexit e a pandemia do coronavírus

As autoridades britânicas anunciaram no domingo 35.928 novos casos de coronavírus, quase o dobro do número da semana anterior Autoridades de saúde disseram que o aumento acentuado é motivo de séria preocupação, mas que é muito cedo para saber se está relacionado à nova cepa. À medida que os casos aumentam, a Grã-Bretanha anunciou no sábado o aumento das restrições à pandemia, revertendo as esperanças anteriores por um período de férias mais relaxado. (Com agências internacionais).