Covid-19: segundo Trump, vacinação nos Eua começa na próxima semana

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a vacina contra o novo coronavírus deverá ser distribuída no país ainda na próxima semana, mesmo que não tenha sido liberada para uso. “O mundo inteiro está sofrendo e nós estamos arredondando a curva. As vacinas serão entregues na semana que vem ou na seguinte”, disse Trump em discurso.

Trump afirmou que a imunização deverá começar por médicos e idosos. A declaração do presidente foi feita durante o feriado de Ação de Graças, nessa quinta-feira (27). Ele afirmou, ainda, que a vacinação em tempo recorde é mérito de sua gestão.

“Joe Biden falhou com a gripe suína, H1N1. Não deixem ele levar os créditos pelas vacinas porque as vacinas são minhas, eu pressionei as pessoas como elas nunca foram pressionadas antes e nós conseguimos as aprovações”, afirmou o presidente.